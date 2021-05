Wordt Floris het eerste Friese paard ooit op een WK dressuur?

Om te bewijzen dat Floris net zo goed is als zijn KWPN-collega's is Lisa uitgenodigd voor een trainingsdag bij de Nederlandse bondscoach. "Op deze dag moeten we een proef rijden. Hopelijk komen we dan op de kandidatenlijst voor het WK voor jonge dressuurpaarden."

Meedoen om de prijzen

Lisa heeft er alle vertrouwen in dat dit lukt. "Ik denk dat we een heel grote kans maken, maar we moeten ons nog bewijzen. Het is afwachten, maar ik heb er een goed gevoel over. Ik hoop dat Friese paarden over vijf jaar echt meedoen om de prijzen."