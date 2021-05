Angst voor grote dip in culturele sector: zzp'ers staan te springen om steun

Henk Hofstra van de Beroepsvereniging Kunstenaars (BOK) maakt zich grote zorgen over de makers in de sector. "Stel: al het geld gaat naar instellingen en gebouwen, dan staan theaters en musea straks helemaal leeg. Er wordt geen voorstelling meer gemaakt en er is geen orkest dat nog speelt, want de makers zijn er niet meer." Hij pleit ervoor om zzp'ers zo snel mogelijk beter te steunen.

8,5 miljoen naar Fryslân

Het Rijk heeft 150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor steun aan de culturele sector en heeft dat geld verdeeld over de gemeenten. Friese gemeenten krijgen zo'n 8,5 miljoen euro dat ze in de cultuursector in hun gemeente mogen steken.

Hofstra roept gemeenten op om zoveel mogelijk van dit geld rechtstreeks aan zzp'ers te geven. De BOK heeft naar alle gemeenten in Nederland een standaard motie gestuurd. "Politieke partijen kunnen het zo overnemen. In de motie staat dat ze een klein deel, groot deel of zelfs alles aan de makers in de cultuur besteden. Maar net wat ze zelf willen."

De gemeente Leeuwarden heeft 1,9 miljoen euro van het Rijk gekregen en stelt daarvan 250.000 euro beschikbaar voor een speciale regeling voor makers.

Politieke gemakzucht: verkeerde verdeling van geld

Hofstra is bang dat het grootste deel van dit geld toch weer naar de grotere instellingen gaat. "Dat is gemakzucht van de politici en bestuurders. Door het geld direct aan een grote instantie te geven, hebben ze hun plicht weer gedaan, want dit gaat naar cultuur."

Hoeveel steun hebben Friese gemeenten van het Rijk gekregen om de cultuursector door de crisis te helpen? (doet de visualisatie het niet bij jou, klik dan hier):