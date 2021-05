Gaslek nadat vrachtwagen tegen gevel rijdt in Drachten

Bij een ongeluk in Drachten is maandagochtend vroeg een vrachtwagen tegen de gevel van een bedrijfsloods gereden. Dat gebeurde aan de Gaffel in Drachten. Bij het ongeluk ontstond lekkage in een gasleiding. De brandweer liet de omgeving uit voorzorg afzetten, mar inmiddels is het gebied weer vrij toegankelijk. Netwerkbeheerder Liander is nog bezig met het dichten van het gat in de leiding.