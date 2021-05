Fryske wethouder: 'We doen niet genoeg met kansen die Europa biedt'

9 mei is de dag van Europa. Volgens Huitema, die sinds 2014 voor de VVD in het Europees parlement zit, realiseren veel mensen zich prima dat we niet zonder Europa kunnen, ook al is er vaak kritiek.

Huitema: als land alleen oplossen lukt niet

"Je kunt tegenwoordig kwesties als klimaatverandering, veiligheid, immigraties, innovatie of cybersecurity niet als land alleen oplossen", zegt Huitema. "Dat moet Europees. Bovendien levert iedere geïnvesteerde euro acht keer zoveel aan omzet op. EU-lidmaatschap kan dus royaal uit."