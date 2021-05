Aantal nieuwe besmettingen in Fryslân onder gemiddelde, wel een sterfgeval

Dat gemiddelde over zeven dagen lag precies een week geleden op 153. Dat schoot die dag omlaag, omdat het RIVM vanwege een storing toen slechts dertig besmettingen meldde.

De meeste nieuwe besmettingen zijn gemeld in de gemeente Leeuwarden (47). Daarna volgen Súdwest-Fryslân met 29 en Opsterland met 18 nieuwe besmettingen.

Een sterfgeval, drie Friezen naar ziekenhuis

In Fryslân is in de afgelopen 24 uur een sterfgeval gemeld als gevolg van het coronavirus. Dat gaat om een inwoner van Achtkarspelen. Er waren ook drie nieuwe ziekenhuisopnames in onze provincie: inwoners van de gemeentes Leeuwarden, Smallingerland en Weststellingwerf.

Het aantal ziekenhuisopnames in Fryslân lag de afgelopen week op het hoogste niveau sinds het begin van de coronacrisis.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):