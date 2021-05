Wolf mogelijk gefilmd bij Katlijk

Er is mogelijk opnieuw een wolf gezien in Fryslân. Deze keer is er een filmpje gemaakt vanuit een auto in de buurt van Katlijk. Daarop is te zien dat het dier de weg oversteekt. Het zou dit jaar de tweede waarneming zijn in Fryslân. Begin januari was er een wolf te zien op een wildcamera van It Fryske Gea in de Alde Feanen.