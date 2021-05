De coronatijd plaagt Friese molenclubs: "Maar de belangstelling blijft"

De stichting heeft 42 molens in beheer, plus een restant van een afgebrande molen. "In totaal zijn er nog zo'n 120 molens in Fryslân We hebben veel molens gekregen buiten de dorpen, bijvoorbeeld molentjes in de waterschapspolders. Dat was ook de reden voor de oprichting van de stichting: het overnemen van het beheer. Ooit stond Fryslân natuurlijk vol met molens. We hebben er droge voeten mee gekregen er er werd ook veel ambachtswerk door molens verricht."

Vertrouwd met het vak

Het doel van het Gild Fryske Mounders is het in stand houden van het molenaarsvak. "We hebben 14 lesmolens in Fryslân met leermeesters. Je moet het vak toch wel goed leren om der vertrouwd mee te worden. De opleiding duurt minstens anderhalf jaar. Dat is omdat je zo ook meerdere seizoenen meemaakt."

Over het algemeen staat het er goed voor met het Friese molenbestand, geeft Schukken aan. "Een paar jaar geleden kregen wij de professionele monumentenstatus. Die kreeg je enkel als het er kwalitatief goed voor stond. Met dank aan overheden, stichtingen en steun kunnen we goed op onze molens passen. We zijn ook ontzettend blij met de molenaars die de molens laten draaien. Want dat is het beste voor het behoud van de molens. De molenaars zijn voor ons gouden mensen."