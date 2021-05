VIDEO: Kerkdienst vanuit de Grote Kerk in Dokkum

In Fryslân vervallen veel kerkdiensten vanwege het coronavirus. Om Friezen toch een kerkdienst te kunnen laten meemaken, zendt Omrop Fryslân iedere zondag een dienst uit. Deze zondag kwam de dienst vanuit de Grote Kerk in Dokkum, verzorgd door de vrije baptistengemeente Nehemia. De voorganger was dominee Kees Postma.