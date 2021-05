De Bouma's bouwen door in Zambia: een roeping voor ruimhartigheid

Herman Bouma is er maar wat trots op. "Wij zijn maar een gewone, simpele familie. Hoe we dit voor elkaar hebben gekregen? Blijkbaar toch het enthousiasme waar we mensen mee benaderen. Zo gaat het nog door. We kunnen nog steeds scholen bouwen."

Geleerd om te delen

Het begon allemaal bij Hermans boer Johannes. "Onze moeder heeft 13 kinderen gehad, hij was nummer drie. Als kleine jongen wilde hij al missionaris worden. Dat heeft hij altijd volgehouden. Hij is in 1969 naar Afrika gegaan om missionaris te worden." Een belangrijk uitgangspunt voor hem, en later ook voor zijn broers, is het delen. "Ik denk dat wij dat van onze moeder hebben geleerd. We leerden om te delen met 13 kinderen. Er was altijd wel wat voor een ander. Ook al was het een armoedige tijd. Wij hebben het hier goed genoeg, maar we kunnen het verdelen. En het liefst met mensen die het wat minder hebben."

Bouwen als herinnering

Rond 2006 ontstond het idee voor de stichting. Bouma: "We wilden wat doen voor onze broer die op Afrika werkte. Hij zat daar toen al een jaar of 40. Hij kwam rond 2006 naar Nederland op vakantie en ik haalde hem op van Schiphol. Ik vertelde dat wij wat voor hem wilden bouwen, zodat er later een aandenken aan hem is. Daar is het mee begonnen."