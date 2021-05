Johnny Jansen geniet van basisdebuut Syb van Ottele

Vorige week viel Van Ottele al in tegen PSV. En omdat Rodney Kongolo tegen Utrecht geschorst was, mocht Van Ottele nu aan de aftrap staan van trainer Johnny Jansen. De middenvelder is tevreden over zijn basisdebuut. "Het was natuurlijk even wennen aan het tempo, want dat ligt hoger dan in de eerste divisie."

Steeds beter in de wedstrijd

Dat merkte Van Ottele direct vanaf het begin. "Utrecht zette goed druk op het middenveld. Dus ik moest een paar keer direct de bal terugkaatsen toen ik werd aangespeeld." Maar hij kwam steeds beter in de wedstrijd. "Ik kon een paar keer een driehoekje met Floranus maken, waardoor we mooi verder konden voetballen. En een paar keer Mitchell (van Bergen, red.) weggestoken in de diepte."