SC Heerenveen zo goed als uitgeschakeld voor play-offs na gelijkspel tegen Utrecht

De kansen waren in een kletsnat Abe Lenstra Staidon zeldzaam. Pas in de 24e minuut kreeg Mitchell van Bergen de eerste mogelijkheid. De vleugelaanvaller kon de kopkans echter niet benutten. Oud-Cambuurspeler Sander van de Streek kon een paar minuten later aan de andere kant vrij inkoppen, maar hij schampte de bal alleen maar.

Op slag van rust maakte Van de Streek bijna de openingstreffer voor de bezoekers. Het schot van de middenvelder kwam echter op de paal terecht. Doelman Erwin Mulder, die zijn honderdste wedstrijd voor Heerenveen keepte, kon daarmee opgelucht ademhalen.

Veermannetjes

Ook in de tweede helft had Van Bergen de eerste kans, maar zijn schot ging net over de goal van keeper Eric Oelschlägel. Na een dik uur was Van de Streek weer dichtbij. Deze keer bracht Mulder met zijn voet zelf nog net redding.

Trainer Johnny Jansen bracht na een klein uur nog wel de twee 'Veermannetjes', maar ook die konden geen potten breken. Het tweetal maakte hun rentree nadat ze een coronabesmetting hadden opgelopen.

Van Bergen kreeg in de slotfase nog wel dé kans op de winnende treffer, maar dat schot werd gekeerd door Oelschlägel.

Play-offs

Door het gelijkspel is Heerenveen nu zo goed als uitgeschakeld voor de play-offs om Europees voetbal. De Friezen staan nu op de elfde plaats, met vier punten achterstand op de nummer acht. Die plaats geeft recht op een plaats in de play-offs.