Sneker Bennie Tuinstra wint bij debuut in Nederlands volleybalteam: "Supergoed gevoel"

Tuinstra kwam er in de tweede set in. "Ik heb zijn vertrouwen niet beschaamd geloof ik. Het ging hartstikke goed", zegt hij. De Fries maakte veel punten. "Daarvoor sta ik ook in het veld. Om gewoon die ballen erin te rammen en als dat dan gebeurt geeft het een supergoed gevoel."

Giesen

Op zijn achtste begon Tuinstra bij VC Sneek. Via Talentteam Papendal en een Franse club kwam hij bij Lycurgus in Groningen terecht. Daar speelde hij de afgelopen twee seizoenen. In het komende seizoen maakt de Friese volleyballer de overstap naar het Duitse Giesen. "Ze spelen leuk mee en zitten in de middenmoot. We proberen volgend jaar naar de top vier te gaan met het nieuwe team."

Drie Snekers

Naast Tuinstra zitten er nog twee Friezen bij de Oranjeselectie: Gijs van Solkema en Steven Ottevanger. "We hadden het er laatst nog over met zijn drieën. Het is toch wel echt bijzonder dat dat gebeurt. Fantastisch eigenlijk", zegt Tuinstra.

Ottevanger wacht nog wel op zijn debuut. Mogelijk komt die zaterdagavond, want dan is de tweede wedstrijd van Oranje in de EK-kwalificatiepoule. Zweden is dan de tegenstander.