Cambuur won vrijdagavond met 1-0 van de nummer laatst FC Dordrecht. De Leeuwarders waren veel beter dan de tegenstander, maar misten veel kansen. Door de overwinning blijft Cambuur ook koploper in de vierder periode. In het Cambuur Sjoernaal een terugblik op de laatste uitwedstrijd in de eerste divisie van Cambuur.