Moederdag staat voor de deur: veel vraag naar bloemen

Bij een bloemenwinkel in Sneek zijn zaterdag tussen de middag al vijftig bossen met bloemen bezorgd. En toch was het vorig jaar nóg drukker, vertelt medewerker Sandra. "Vorig jaar was het heel chaotisch, toen hadden we drie bezorgers fulltime aan het rijden. Nu zijn er er twee. Het was toen net wat drukker, maar we klagen nu niet. Het heeft ook met de lockdown te maken, maar Moederdag is ook gewoon een bloemendag. Door corona wordt het misschien net wat meer omdat mensen niet altijd op bezoek kunnen. Maar bloemen horen bij moederdag."

Vraag en aanbod

Niet enkel het filiaal in Sneek, maar ook bij de winkel in Heerenveen is het druk. "We doen het goed, daar zijn we dankbaar voor. Mensen willen gelukkig nog wel wat uitgeven aan mooie bloemen. Mensen hebben er wel wat geld voor over. En bloemen zijn ook duur, dat is gewoon zo. Er is niet veel aanbod, maar wel veel vraag."