Als een bloem open en dicht: Oerol wil Joop Mulder eren met De Streken

De Streken gaat over een dialoog tussen kunst en landschap. Het vormde de basis voor de Sense of Place-ideeën. Het was Mulders droom om het werk een blijvende locatie aan de Waddenkust te geven. "De Streken is een werk van Marc van Vliet, een kunstenaar waar Joop veel mee samenwerkte. Dit werk heeft tijdens Oerol al twee keer eerder op Terschelling gestaan," zegt algemeen directeur Siart Smit van Oerol. Het kunstwerk werd in 2015 ontwikkeld.

Als een bloem open en dicht

Het gaat om een houten bouwwerk op het Wad. "Het is geïnspireerd op de windstreken, maar je zou het goed kunnen vergelijken met een bloem. Die bloem gaat open en dicht op de getijden en beweegt dus mee met hoog en laag water."

Mulder was zelf ook al op zoek naar een vaste plaats. Smit: "Toen Joop onverwacht overleed zeiden we: hoe mooi zou het zijn als het nu een vaste plek krijgt als een eerbetoon voor Joop. Hij heeft tijdens zijn leven ook wel eens gezegd binnen de organisatie: als je mij wilt eren, doe het dan met werk."

Handmatig opbouwen

De bedoeling is om in de komende vijf jaar een vaste plek te regelen. "Bij elkaar hebben we ongeveer twee ton voor nodig. We zouden het kunstwerk het liefst wat aan de oostzijde zien, wat op het Waddengedeelte van het eiland. Op dit moment staat het in delen in een container. Dus het moet opnieuw worden opgebouwd, de bedoeling is door eilanders. Er moet eerst een loopbrug van 200 meter komen en dan het werk. Om geen impact op het Wad te hebben gaan we het met mankracht opbouwen."