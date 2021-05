Schiermonnikoog is in de ban van stroomkabels: 'Laatste woord nog niet gesproken'

Thom Verheul is bewoner van het eiland en actievoerder bij de werkgroep Horizon Schiermonnikoog. Hij is een petitie gestart die al meer dan 18.000 keer ondertekend is. Met dat aantal zijn het niet alleen de eilandbewoners die zich zorgen maken. Wanneer de route door het eiland gaat, dan heeft dat gevolgen voor het ecologische systeem, zegt Verheul. "De kabels gaan door de duinen van de Balg. Als je dat zand dat er al eeuwen ligt en ons beschermd bij storm weghaalt, dan kun je dat nooit meer op dezelfde manier terugstorten. Het is net als een zandkasteel. Als er water tegen aankomt dan stort het in elkaar", zegt Verheul.