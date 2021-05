HCL hoopt dat borden oorlog-stadswandeling langer staan mogen blijven

Het gaat om levensgrote foto's: "Er staan 20 borden in de binnenstad, je kunt overal beginnen. Het Bevrijdingsfestival op 5 mei had natuurlijk heel anders gemoeten, met veel publiek en gidsen die mensen door de stad zouden leiden langs locaties die met de oorlog te maken hebben. Maar ja: corona. Dus het plan is omgegooid, toen kwamen we uit op een coronaproof idee. Een route met oude foto's waar je veel informatie aan kunt hangen."

QR-code

Het is een interactief gebeuren: met je telefoon kun je een QR-code scannen om meer informatie te vinden. "Maar het kan ook op de website van het Bevrijdingsfestival. Er wordt veel gebruik van gemaakt, zag ik. Maar het ging niet alleen om de verhalen: we moesten ook mooie, sprekende foto's vinden."

Evacuatiehospitaal

Een verhaal dat Zandberg zelf raakte, heeft te maken met het gebouw waar hij iedere dag werkt. "Dat gebouw was in het eerste halfjaar va 1945 een hospitaal voor evacuees. Er zijn honderden mensen opgevangen. Dat had ik zelf niet eens door. Er zijn ook niet veel beelden van. Maar er zijn minstens zes mensen overleden in de ruimte waar ik iedere dag kom, een van de tentoonstellingsruimten. Dat vond ik wel schokkend."