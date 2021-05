Omrop TIP: Louis Godschalk vindt nieuwe grond in Israël

Opperrabbijn Raphael Evers

In deze Fryslân DOK ook een interview met Raphael Evers, opperrabbijn in Düsseldorf. Zijn moeder is Bloeme Evers-Emden. Zij overleefde Auschwitz en werd later een bekend psychologe in Amsterdam. In 1992 organiseerde ze in de RAI de eerste conferentie voor ondergedoken Joodse kinderen.