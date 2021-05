Henk de Jong tevreden na overwinning: "Ik moet geen foeterkont zijn"

Over het algemeen is verdediger Erik Schouten tevreden over de wedstrijd. "We hebben ons best gedaan, veel druk gezet, veel balbezit, veel kansen gecreëerd en veel gelopen. Dus ik denk dat we het goed hebben gedaan. Misschien hadden we nog wat goaltjes extra moeten maken, maar uiteindelijk houd je de nul en win je gewoon."

Hij wil gewoon zoveel mogelijk punten halen, zegt hij. Maar dan moeten de goals wel gemaakt worden. En dat kostte wel tijd. "Dat vonden wij achterin ook wel jammer, want dan blijft het toch nog spannend. En dan geef je nog een kans weg ook. Dat is zonde van de wedstrijd. Maar uiteindelijk hebben we de nul gehouden."