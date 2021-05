SC Cambuur pakt 28e overwinning van het seizoen met winst op FC Dordrecht

Na een rommelige start voor beide ploegen en enkele gemiste kansen, was het Robert Mühren die Cambuur in de 21e minuut op voorsprong zette met het verzilveren van een strafschop. Die penalty kregen de Leeuwarders omdat Giovanni Korte werd neergehaald in het 16-metergebiet door Dordrecht-speler Aktas. Doelman Van Herk zat in de goede hoek, maar kon de bal van Mühren niet tegenhouden.

Kort daarna kreeg de thuisploeg een grote kans, maar de bal ging naast het doel van de Leeuwarders. Na een harde botsing tussen Kramer en Muringen werd het spel een tijdje stilgelegd en was het daarna even tien tegen tien. Kramer kon verder spelen, maar Muringen moest uiteindelijk geblesseerd het veld verlaten. Hij werd vervangen door Hobbel.

In de eerste helft kwamen er nog twee extra minuten bij, maar dat veranderde niets aan de 1-0 tussenstand op het scorebord.

Geen scherpte

Na rust kreeg Cambuur nog een flinke kans in de 64e minuut, maar het schot van Michael Breij eindigde tegen de paal van het doel van Van Herk. De scherpte miste bij de spelers van beide ploegen. Er werd niet meer gescoord en zo konden de Leeuwarders uiteindelijk de drie punten mee naar huis nemen.

Door de overwinning staat Cambuur nu op 89 punten en blijft het leider in de vierde periode. Het lijkt erop dat de Leeuwarders na de kampioenstitel ook nog de laatste periodetitel van dit seizoen weten te pakken.