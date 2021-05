Eerste 'fietsrave' door het centrum van Leeuwarden trekt zo'n honderd demonstranten

De organisatie wijst erop dat de laatste tijd veel meer jongeren om hulp vragen bij de jeugdhulp. De demonstratie was van tevoren aangemeld bij de gemeente en goedgekeurd. Verkeersbegeleiders zorgden ervoor dat het één en ander zonder problemen verliep.

Er zijn eerder al fietsraves gehouden in Utrecht, Amsterdam en Groningen. Dit weekend is er in tien steden een 'Fiets voor je leven'. In Leeuwarden werd het evenement voor het eerst georganiseerd. "Jongeren zitten in een sleur. Er is te weinig perspectief voor ze", zegt Diane Rienks van de organisatie.

Voor sommige deelnemers was het evenement toch eerder een rave dan een demonstratie. "Ik vind het heel mooi dat we dit weer kunnen doen. Dit is weer eens iets om naar uit te kijken", zegt deelneemster Annemiek. "Zoiets is echt nodig om de corona-dip te doorbreken. Het gaat er mij om dat we elkaar weer kunnen zien. Ik wil dat we weer een samen-gevoel krijgen in plaats van mondkapjes en anderhalve meter afstand."