Judoka Natascha Ausma wint Grand Slam-zilver in Rusland

Ausma was in de eerste ronde vrijgeloot. In de tweede ronde was ze op ippon te sterk voor Myriam Sarah Mazouz. In de kwartfinale won de Friezinne door de Duitse Luise Malzahn uit te schakelen. Door in de halve finale Anastasiya Turchyn op ippon met een houdgreep te verslaan, kwam Ausma uiteindelijk in de finale.

Op donderdag behaalde Sanne Vermeer uit Stiens een bronzen medaille in de categorie tot 63 kilogram.