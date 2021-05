De school is dicht, maar 33 kinderen bouwen een eigen timmerdorp op het schoolplein van Terkaple

Sinds de basisschool van Terkaple dicht is, komen kinderen en ouders elkaar veel minder tegen. "De kinderen zitten nu verspreid over scholen in Terherne en Joure. Door met elkaar te timmeren hopen we dat de kinderen elkaar weer wat makkelijker vinden", vertelt Maaike van Prooijen uit Akmarijp. "Het met elkaar spelen is minder vanzelfsprekend wanneer kinderen elkaar niet meer tegenkomen op school."