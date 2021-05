Boek over 'Kampioensouders': 'Wat is de invloed van ouders op hun kinderen?'

Het boek is vrijdagmiddag gepresenteerd in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Voor schrijfster Harmke van der Werf uit Rien was het geen jarenlange droom om schrijfster te worden. Door een ongeluk bij het beklimmen van de berg Kilimanjaro in Afrika moest ze vijf jaar geleden het roer omgooien. "Ik heb daar hersenletsel bij opgelopen waardoor ik mijn werk, ik stond voor de klas, niet meer kon doen. Het schrijven kan ik op eigen tempo doen, dat lukt wel."

'Wat geef je je dochter mee'

In het boek komen de ouders van onder andere Epke Zonderland, Edwin van der Sar, Ireen Wüst en Suzanne Schulting aan het woord. Voor Jan en Hanny Schulting was het boek een mooi moment om rustig terug te kijken op de prestaties van hun dochter. "Hoe wij die carrière van Suzanne beleven, daarin is bijna geen ruimte om dat te doen. Het komt zo dichtbij, het is zo intens. Ik ben ook heel benieuwd naar de verhalen van de andere ouders."

Voor Schulting was het ook een moment om op zijn eigen leven terug te kijken: "Ik ben zelf ook vanaf mijn twintigste in de topsport actief geweest. Dus je gaat ook nadenken over wat je zelf van je ouders hebt meegekregen, en wat je zelf hebt meegegeven aan je eigen dochters. In die zin ben ik Harmke daar wel dankbaar voor."

'Meer dan je sport of werk'

Ook Van der Werf haalde uit de gesprekken de verhalen met ouders een les voor zichzelf. "Ik geloof dat het de ouders van Epke waren die zeiden, een sporter is veel meer dan zijn sport. Net als andere mensen, die zijn ook meer dan hun werk. Voor mij betekende dat, dat ik veel meer was als iemand die voor de klas stond toen ik dat niet meer kon. We zijn allemaal zoveel meer dan onze sport of ons werk."

Volgens Van der Werf is de weg naar succes eigenlijk veel belangrijker dan het succes zelf. "Dat vind ik ook bij mezelf. Het boek, dat ligt er nu. Maar het verhaal van hoe het boek tot stand is gekomen, dat zegt veel meer over mij dan het uiteindelijke resultaat."