Een van de twee 'Veermannetjes' terug bij SC Heerenveen, maar wel op de bank

De inzetbaarheid van de 'Veermannetjes' is ook deze week onderwerp van gesprek in het Abe Lenstra Stadion. De club moest wachten tot de restwaardes van corona laag genoeg waren. Dat geldt dus voor Henk wel, maar voor Joey nog niet. Toch hoopt trainer Johnny Jansen dat naast Henk ook Joey nog kan aanhaken voor het duel met FC Utrecht. In de basis beginnen doen ze echter nog niet. "Hoe je het ook wendt of keert, het doet altijd wat met je. Ze hebben wel voor hunzelf getraind, dus ze zijn altijd wel bezig geweest. Dus het is niet zo dat ze fysiek gezien een enorme terugslag hebben gehad."

Basisdebuut Van Ottele

Rodney Kongolo is geschorst en ontbreekt in elk geval in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Hij zal worden vervangen door Syb van Ottele, vertelt Jansen. "Hij gaat zijn basisdebuut maken." Gaat Heerenveen tegen FC Utrecht net als afgelopen week tegen PSV in een 5-3-2-systeem spelen? "Dat behoort tot de mogelijkheden. We gaan niet alles overhoop gooien. Misschien zal er nog een variant op bedacht worden of dat we andere spelers gebruiken."