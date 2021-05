GGD: Meer besmettingen bij jongeren na afschaffen avondklok

De Graaf waarschuwt de jongeren. "Mensen denken: 'vorig jaar heb ik mijn verjaardag niet gevierd, en dat wil ik nu wel', maar dat is echt gevaarlijk. Stel dat nog even uit tot na de zomer."

Terwijl in de categorie 18-30 het aantal besmettingen opliep, is het totale aantal nieuwe besmettingen gedaald. Volgens de GGD wil dat niet zeggen dat er sprake is van en neergaande trend.

De cijfers kunnen vertekend zijn, doordat er in de vaccinatieweken minder mensen zijn die zich laten testen. Alleen al bij kinderen in de basisschoolleeftijd zijn er deze week 40 procent minder testen gedaan. Bovendien was er een storing bij het aanmelden van testen.

De GGD meldt dat de besmettingscijfers goed laten zien dat het vaccineren effekt heeft. Onder 75-plussers is het aantal positieve testen sinds de piek in januari met zo'n 70 procent afgenomen.