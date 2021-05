Friese GGD wil mensen die prik weigerden opzoeken met grote bus

De bus is in eerste instantie bedoeld voor 65-plussers, en komt te staan op plekken waar relatief veel ouderen nog geen gehoor hebben gegeven aan de vaccinatie-uitnodiging. Volgens de GFGD kunnen dat afgelegen gebieden zijn, of wijken waar veel mensen geen eigen vervoer hebben.

De GGD heeft als uitgangspunt dat mensen niet langer dan een halfuur onderweg zijn om een prik te halen. Er zijn nu acht plekken in Fryslân waar gevaccineerd wordt. Dat gaat om in Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen, Franeker, Dokkum, Appelscha en Koudum.

"Toch merken we dat hier en daar behoefte is aan extra mogelijkheden om gevaccineerd te worden'', zegt vaccinatiebaas Nils van Mourik van de Friese GGD. "Met het inzetten van de bus hopen we een nog grotere groep inwoners te bedienen met een vaccin.''

Er kunnen alle dagen zo'n 100 mensen een prik krijgen in de bus. Eind mei zou de bus moeten rijden.