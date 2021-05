Mensen willen op vakantie in eigen land, 'maar liever naar Groningen dan naar Fryslân'

Als ze vragen naar de favoriete vakantiebestemming, staat Fryslân bepaald niet bovenaan. Zelfs Groningen is populairder. Van alle provincies die genoemd worden, staat Fryslân op plek acht. Alleen Overijssel staat daar nog onder.

De provincies Flevoland, Zuid-Holland en Utrecht worden helemaal niet genoemd, in de top 100 van favoriete vakantiebestemmingen. Daarin staat Fryslân op plek 25.

Albert Hendriks, die de Friese toerismesektor goed kent, zegt dat mensen Fryslân goed weten te vinden. Hij is de direkteur van het toerismebureau Friesland Holland. "Gewoon een reisaanbieder, zoals Corendon en Tui, maar wij bieden alleen reizen aan naar Fryslân."

Hendriks herkent zich niet in het onderzoek. "Wij hebben nu al een derde binnen van de omzet van vorig jaar. Dat was al een topjaar, en het is nu al veel drukker dan toen. Anderen maken veel reclame. Misschien hoeven wij dat helemaal niet. "