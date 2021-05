Bestuurder gewond na aanrijding met trein op overweg bij Harlingen

De brandweer heeft de bestuurder uit de auto gehaald. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer er aan toe is. Volgens de politie is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.

De mensen in de trein zouden met de schrik vrij zijn gekomen. Ze zijn met bussen verder vervoerd.

Door de aanrijding is er geen treinverkeer mogelijk tussen de stations van Dronryp en Harlingen-Haven. Dat meldt vervoerder Arriva. Reizigers worden met bussen vervoerd.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk, onder andere door met een drone beelden te maken.