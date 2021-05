Vervolg op LF2018: Wandelend bos moet grote publiekstrekker worden

Arcadia duurt 100 dagen: van 7 mei tot 14 augustus. In deze periode wandelt het levende bos langzaamaan door Leeuwarden. De organisatie verwacht dat tegen die tijd het oude normaal weer terug is, al hebben ze er in de plannen wel rekening mee gehouden dat het coronaproof is: de toekomst blijft nog altijd onzeker.

Bij het bos wordt een heel programma georganiseerd: van podiumkunst tot educatie. "Het levende bos zal de hele publieke ruimte een groene 'vibe' geven en daarmee de mensen laten voelen hoe het ook kan zijn."

"Het gaat over natuur en klimaat, maar ook over hoe je als mensen in publieke ruimtes meer samen kunt zijn", zegt de artistiek leider van Arcadia, Sjoerd Bootsma. Het project is bedacht door Joop Mulder, die overleed in januari. "Bosk" moet een eerbetoon aan Mulder worden.