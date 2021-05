Voetballers zeggen lidmaatschap op na sneuvelen Regiocup

Nu de KNVB de stekker uit een eventuele Regiocup getrokken heeft, is het seizoen voorbij voordat het begonnen is. Er was te weinig tijd om nog een heel toernooi te spelen, voordat de zomervakanties beginnen. Trainen is nu doelloos.

Corona opende de ogen

Coach Jan Bruin van VV Balk begrijpt het wel, dat er spelers zijn die ermee ophouden. "Een doelstelling voor dit seizoen is er niet meer. Die hadden we nog met de Regiocup, al was dat ook al meer voor het plezier"

De coronatijd opent spelers de ogen. Voetballer Schelte Reitsma staat volgend jaar niet meer op het veld. "Door corona zie ik hoeveel tijd je overhoudt zonder voetbal."

"Ik ben er ook achter gekomen dat ik het voetbal niet eens zo mis. Als je gewoon in het ritme meegaat, heb je dat niet zo door. Nu wel, dus dit is mijn laatste seizoen."