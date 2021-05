Aantal bedrijven neemt toe: "Crisis is voor veel mensen een mogelijkheid"

"We zagen ook na de crisis van 2008, dat het aantal ondernemers sterker was gestegen vanaf 2008, dan daarvoor. Het lijkt erop dat de crisis toch veel mensen een mogelijkheid biedt om een bedrijf te beginnen", zegt Dijkhuizen. Zij denkt dat veel mensen geen toekomst meer zien op de arbeidsmarkt, en daarom een bedrijf beginnen.

Online verkopen

Dijkhuizen ziet dat het aantal bedrijven in de detailhandel - ook in Fryslân een belangrijke sector - bijvoorbeeld iets is toegenomen, mogelijk doordat mensen online spullen verkopen.

Maar de grootste sector in Fryslân is die van de 'zakelijke diensten'. Het aantal starters in deze sector is gedaald, ziet de hoogleraar, maar het aantal bedrijven dat er in deze sector mee stopt, is ook lager.

Nieuw avontuur

Het mag geen verrassing zijn dat er ook binnen de horeca minder nieuwe bedrijven bij komen. "Als we specifiek kijken binnen de horeca, dan zien we dat het aantal starters wat is gedaald", zegt Dijkhuizen.

Toch zijn er ook nu nog altijd mensen die een nieuw bedrijf beginnen in de horeca. "Er zijn ook mensen die nu de kans zien, met het lichtend eind van de tunnel van de vaccinatie. Die denken: misschien is dit wel het moment, waarop de terrassen weer open gaan, om net een horecazaak te beginnen."

Stoppen zonder subsidie

Dijkhuizen denkt dat veel bedrijven zullen stoppen op het moment waarop de steun van de overheid niet meer doorgaat. Ook voorziet ze dat er veel gaat verschuiven binnen de sectoren zelf. "Van nieuwe type bedrijvigheid tot nieuwe inschrijvingen. Maar er zijn tegelijk ook heel veel type bedrijven binnen subsectoren die verdwijnen of waarin het aantal ondernemers minder gaat zijn. Ik denk dat dat binnen alle sectoren zo is. In Fryslân, maar ook in heel Nederland."