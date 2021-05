Gemeente Leeuwarden door het stof: pont bij Wyns blijft in de vaart

Kern van het hele probleem is de gemeentegrens tussen Leeuwarden en Tytsjerksteradiel. Het eetcafé en de pont liggen in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het fietspad waaraan gewerkt wordt, ligt in de gemeente Leeuwarden.

Nu blijkt dat de gemeente Leeuwarden een fout gemaakt heeft. "De communicatie was een beetje onhandig. Het pontje kan gewoon varen en ook het pad aan onze kant wordt de komende maand helemaal niet gestremd. Terwijl die aanname er was omdat die borden qua tekst wat onhandig waren opgesteld", zegt woordvoerder Johan de Jong van de gemeente.