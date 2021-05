Omwonenden vliegbasis Leeuwarden: betere geluidsisolatie echt nodig

Geert Verf vindt ook dat er meer onderzoek nodig is. De meetpunten rond de vliegbasis meten nu het volume van het geluid van de F-35's. Verf stelt dat een vervolgmeting en goed onderzoek meer kunnen zeggen over de vraag of de vereiste geluidsdemping bij de F-35 wel of niet gehaald kan worden.

Isolatie niet meer van deze tijd

Toch stellen omwonenden dat de isolatie wel degelijk gedateerd is. Albert Sinnema woont in Jelsum onder de aanvliegroute van de basis. "Kijk, deze rubbers bij de ramen moet je kunnen indrukken. Die zijn keihard. De kit die gebruikt is in de naden is uitgedroogd. je kunt gerust stellen dat dit huis lek is."

Dat is binnenshuis ook wel te merken, zegt Sinnema. "Daar merk je het nu heel duidelijk wanneer er eentje overkomt. Meestal vliegen ze onder koffietijd weg. Wil je dan een goed gesprek hebben, dan moet je dat verplaatsen.

Vertrouwen in een oplossing

Sinnema is vol vertrouwen in een goede oplossing. "We zijn in gesprek met Defensie. Ik denk dat wanneer je de isolatie up-to-date brengt en wanneer er net wat anders gevlogen wordt, want niet alle F-35's zijn even luid, dat de overlast beperkt kan worden."

Daar is Geert Verf het mee eens. Binnenkort heeft een stuurgroep van omwonenden, gemeente, provincie en Defensie overleg over de aanpak van het onderzoek naar de isolatie.