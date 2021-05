Werkstraffen voor beroven van fietsers bij Koarnjum en Jelsum

Het eerste slachtoffer, een 34-jarige Leeuwarder, werd mishandeld en van zijn telefoon en portemonnee beroofd. Datzelfde overkwam een 22-jarige Jelsumer enkele weken later.

Bij de straatroven was ook een derde minderjarige verdachte betrokken. Hij moet later voor de rechtbank in Lelystad verschijnen. De drie jongens zijn familie van elkaar. De straatroven waren op camerabeelden te zien, die door de politie online werden gedeeld.

De Leeuwarder was bij één straatroof betrokken en kreeg een werkstraf van 80 uren. De Britsumer kreeg een straf van 120 uren voor zijn betrokkenheid bij beide straatroven. Beiden kregen bovendien een maand voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd met een proeftijd van twee jaar. Volgens de rechter zijn de jongens ook door hun familie gestraft.