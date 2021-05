Terrassen in Leeuwarden zitten weer vol: 'Het kan niet uit, maar we mogen weer!'

De restaurants draaien door het openen van de terrassen weer meer omzet. Een goed teken zou je zeggen, maar daardoor vervalt wel een deel van de coronasteun die ze krijgen. Er zijn daarom horecazaken die het terras dicht houden. Maar eigenaar Erwin van der Meulen van Huize Kwast in Leeuwarden doet dat in elk geval niet. "Eigenlijk kan het niet uit, maar ik heb wel zoiets van: we mogen nu open. Dan moeten we er ook gewoon voor gaan!"

Voor de mensen

Het restaurant doet het dan ook echt voor de mensen en de gezelligheid. "Mensen mogen weer het terras op en ik ben al lang blij dat we weer open mogen", zegt Erwin.

Ook Evert-Jan van den Hoed, eigenaar van Roast, laat zich niet tegenhouden. "Op de euro nauwkeurig heb ik het niet nagerekend, maar ik heb gewoon gezegd: jongens we gaan met zijn allen open. We gaan er volle bak voor." Hij kijkt wel goed welke dagen ze wel en niet open kunnen. "Zo'n dag als gisteren dat het met bakken uit de hemel komt, dan gaan we gewoon iets eerder beginnen met opruimen. Dan zijn wel dingen waar we naar kijken", zegt Evert-Jan.

Maar ook hij is al lang blij dat er weer mensen op het terras zitten. "We hebben al die tijd van alles gedaan wat niet echt is wat we willen. Iedereen kan weer doen wat hij of zij leuk vindt. Mijn medewerkers in de bediening zijn ontzettend blij dat ze weer echt eten en drinken mogen serveren. De jongens in de keuken mogen nu weer gerechten serveren die meteen opgegeten kunnen worden. Dat is toch net even hetgeen waarvoor ze het echt doen."