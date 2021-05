Kapitein Kustwacht: Wegslepen containerschip boven Vlieland was niet zonder risico

Het wegslepen van het containerschip Escape dat donderdag precies een maand geleden in de problemen raakte boven Vlieland was niet zonder risico. Dat zegt de Kustwacht. Het roer van het schip was vastgelopen, waardoor het schip alleen maar rondjes voer. Het ronddraaien van het containerschip in combinatie met de hoge golven maakte het voor de Kustwacht lastig om het schip weg te slepen.