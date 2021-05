HEA! Zwemmen in de kou

Drie keer per week lopen Renske Cans en haar vriendinnen het water van de Goaiïngarypster Puollen in. Ze doen dat als 'koudetraining' volgens de Wim Hof-methode. Je geregeld onderdompelen in het koude water is goed voor lichaam en geest, zegt The Iceman. Volgens Renske moet je iedere keer een mentale drempel over om erin te gaan, maar kun je leren die te negeren. De koude duik geeft nu een hoop energie om de dag weer goed te beginnen.