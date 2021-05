Henk de Jong beloont doelman Pieter Bos met basisplek tegen Dordrecht

Go Ahead Eagles is in deze periode de concurrent, met twee punten minder. "Die periodetitel winnen is een van onze doelstellingen", zegt trainer Henk de Jong.

Toch past de trainer van Cambuur wat wijzigingen toe in zijn elftal. Een daarvan is dat Pieter Bos als keeper begint: een beloning voor een seizoen lang positief in dienst staan van eerste keeper Sonny Stevens, zegt De Jong.

Meer wijzigingen

Verder starten Robin Maulun en Mitchel Paulissen op het middenveld. Mees Hoedemakers en Jasper ter Heide zitten wel bij de selectie, maar kunnen niet beginnen aan de wedstrijd. Zij zijn niet fit. Ook Jarchinio Antonia kan niet spelen vanwege een blessure.