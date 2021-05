Streep door amateurvoetbal dit seizoen: "Het is te kort dag"

Volgens de KNVB is de Regiocup niet meer haalbaar. Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen in ieder geval tot 18 mei niet in teamverband trainen. En om wedstrijden te spelen, hebben spelers een periode van twee tot drie weken nodig om fit te worden. Daardoor zou de Regiocup niet eerder dan 5 of 6 juni kunnen beginnen. Dan is er te weinig tijd, omdat de zomervakantie op 10 juli al begint in Regio Noord. De KNVB hoopt nog dat regiocups voor jeugd wel door kunnen gaan.