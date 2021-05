Gemeente Heerenveen haalt doel afvalscheiding niet, maar "koploper in Fryslân"

Landelijk zijn er afspraken gemaakt voor het verminderen van huishoudelijk afval. Voor 2020 was het de bedoeling om maximaal 100 kilo afval per inwoner te verbranden en de rest te recyclen. Die doelstelling heeft Heerenveen dus niet gehaald. Ook is er vorig jaar meer afval geproduceerd.

In 2019 produceerde iedere inwoner van de gemeente Heerenveen nog gemiddeld 561 kilo afval, waarvan er 104 kilo naar de verbranding ging. Volgens de gemeente komt die groei door corona. Mensen werkten meer vanuit huis en zijn in de lockdowns aan het verbouwen en opruimen geslagen.

Wethouder Jaap van Veen is blij met het behaalde resultaat van vorig jaar: "We zien dat de invoering van Diftar+, dat dat is het legen van de container op gewicht, een groot succes is. De 109 kilo die we in Heerenveen laten verbranden staat in groot contrast met het gemiddelde van 174 kilo per inwoner in Friesland."