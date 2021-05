Gemeente Leeuwarden maakt raadzaal flexibeler voor vier ton

Zo staat het meubilair en de publieke tribune vast, dat is niet flexibel. Het kan dus niet aangepast worden bij bepaalde omstandigheden. Vanwege het coronavirus is de wens om de inrichting aan te passen alleen maar groter geworden. De ruimte is weliswaar groot genoeg, maar het is niet mogelijk om voldoende afstand te houden bij de huidige inrichting.

Met een andere inrichting kan de raad een bijeenkomst organiseren die voldoet aan de coronamaatregelen, maar ook andere werkvormen. Volgens de gemeente bespaart een flexibele inrichting op langere termijn ook geld. De gemeente hoeft dan namelijk minder vaak uit te wijken naar andere locaties.

Rijk betaalt deel van verbouwing

Een plan voor de interne verbouwing is goedgekeurd. De kosten zijn rond de 400.000 euro. Een deel van het geld komt van het Rijk.

De planning is om de aanpassing na de zomer van 2021 uit te voeren. In de tussentijd zoekt de gemeente een andere tijdelijke locatie voor de fysieke bijeenkomsten.