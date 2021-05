PODCAST Smokkelbern #6: "Moeders"

Hinke Piersma is gefascineerd door de Joodse moeders die hun kind weggaven aan wildvreemden, die beloofden het kind in veiligheid te brengen. Ze schrijft ook over de gemankeerde, beschadigde moeders, die na de oorlog onder de moeilijkste omstandigheden probeerden een kind een toekomst te geven.

Hinke Piersma is verbonden aan het NIOD en schrijft boeken en artikelen over onderwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. Haar boek Zussen (2017) gaat over drie Joodse zussen die hun leven en dat van hun familie proberen te redden. De historicus is gefilmd in de Fryslân DOK 'Nergens thuis' toen ze Mario Schijveschuurder in het Noord-Hollands Archief hielp met het dossier van zijn vader Joseph.