Tineke Schokker neemt afscheid van Vlieland: zes jaar schipperen tussen betrokkenheid en afstand

De zes jaar zijn omgevlogen, vindt ze. "Het is fantastisch als je op zo'n prachtig eiland zo'n functie mag uitoefenen. Dat ga ik missen. Maar aan de andere kant: afscheid nemen hoort bij het leven. De ene baan wordt opgevolgd door de andere."

Een van de redenen dat ze stopt is de afstand naar de familie aan de vaste wal. "Die familie miste ik heel erg. Er zit een hele Waddenzee tussen. Als er iets aan de hand is aan de wal en de laatste boot is net weg, dan voel je dat ontzettend."

Hechte samenleving koesteren

De eilanden, en al helemaal de kleinere, hebben de naam van een hechte samenleving. Dat is op Vlieland ook echt het geval, vindt Schokker. In positieve zin: "Ik heb het een paar jaar geleden zelf ervaren. Toen was ik een week heel erg ziek en het hele eiland stond om me heen. Dat is heel fijn. Dus koester dat, zou ik zeggen."