Stichting Friesland 1940-1945 viert vandaag 75-jarig bestaan met gedenkraam

De stichting werd op 6 mei 1946 opgericht om families van verzetsmensen bij te staan, als ze zelf niet meer rond konden komen. Die hoofdtaak is nu veranderd in het steunen van aandacht voor de Tweede Wereldoorlog, al blijft de familiesteun wel bestaan. "We hebben nog maar een handjevol families waar we aandacht aan besteden", zegt Gerk Koopmans, voorzitter van de stichting. "Dat is heel wat minder dan de 1.100 dossiers die we hebben gehad. Daar hadden we destijds een heel kantoor voor."

Het 75-jarig bestaan markeert volgens Koopmans een omslag in het werk van de stichting. "We gaan van nazorg van nabestaanden naar zorg voor dingen die nu in de wereld spelen", vertelt hij.

Ontwerp gedenkraam 'in één keer raak'

Als aandenken voor het jubileum komt er dus een gedenkraam in de Blokhuispoort. Dat raam is ontworpen door de Leeuwarder kunstenaars Gerard Groenewoud en Tilly Buij. "Het gaat over de oorlog, de bezetting en de naoorlogse periode", zegt Koopmans, die uitermate blij is met het ontwerp. "Prachtig! We hebben een hele middag met de kunstenaars zitten praten over het werk van de stichting. Een paar weken later kwamen ze met een voorstel en dat was direct goed. Ze hadden in een keer raak geschoten."