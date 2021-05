Geluidsisolatie in huizen rond vliegbasis onvoldoende, stellen actiegroepen

Maar de werkgroepen in meerdere provincies maken zich zorgen over de intensiteit van het geluid, nu ook binnenshuis te hoge geluidsniveaus zijn gemeten. "De verwachting is dat het ook een probleem gaat worden in het nieuwe oefengebied", zegt Boer. "Dat is ongeveer 8.000 vierkante meter, een kwart van Nederland. Het probleem voltrekt zich straks dus niet alleen in de dorpen rondom de vliegbasis, maar in een veel groter gebied. En daar zijn de huizen ook nog niet geïsoleerd."

Eerst meer onderzoek

Volgens Defensie is het nog te vroeg om conclusies te trekken, omdat er momenteel nog ervaring worden opgedaan met de F-35's en er meer en ander onderzoek nodig is. "We doen ervaring op met het toestel om te kijken wat betekent het voor de omgeving, wat zijn de ervaringen met geluidsoverlast en wat heeft effect op het geluid, zoals geen scherpe bochten maken, om zo de overlast te beperken".

Defensie zegt dat een stuurgroep met omwonenden, de gemeente en de provincie volgende week bespreekt wat ze onderzocht willen hebben op het gebied van isolatie. Wanneer dat onderzoek plaatsvindt en wanneer er resultaten bekend moeten zijn, is nog niet duidelijk.