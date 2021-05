Organisatie tevreden: "Bevrijdingsfestival zonder publiek leverde nieuwe ideeën op"

Het festival werd uitgezonden vanuit de grote zaal van De Harmonie. "We hebben een bijzondere en lange dag gehad," zegt Faber. "Een dat die anders was dan andere jaren. Maar we hebben veel gedaan en beleefd, dus een goed gevoel. Voor mij springen de legervoertuigen en de duizenden blikken soep die we hebben rondgebracht er wel uit. Daar kwamen veel reacties uit. Ook via de telefoon kwamen er prachtige foto's voorbij van mensen die erg blij waren met de soep."

Wat moois neergezet

Mensen zeiden dat het als een echte Bevrijdingsdag voelde, vertelt Faber. "Ze zeiden: we hebben toch wat een festivalgevoel. Gewoon omdat zij zo met elkaar bezig zijn, ook al is het met al die beperkende regels. Er was een mooie sfeer. Het publiek is wel een groot gemis. Je drinkt niet even een biertje op het plein. Maar we hebben hard gewerkt voor de productie, achter de schermen hebben we wat moois neergezet. Daar hebben we van genoten."