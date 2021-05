Optreden Tino Martin niet uitgezonden bij Bevrijdingsfestival Fryslân

Het optreden werd opgenomen bij het evenement Artiesten voor de Vrijheid in Gilze-Rijen. Martin was een van de Ambassadeurs van de Vrijheid en zijn optreden zou naast Fryslân ook in Drenthe en Den Haag worden uitgezonden.

Tino Martin verklaarde flink ziek te zijn geweest door het coronavirus in de afgelopen weken. "De gevolgen en nasleep daarvan, onder andere met oorsuizen, heb ik toch zwaar onderschat."

Voldeed niet aan kwaliteit

"Het was wel even een momentje dat we hoorden dat het optreden niet aan de kwaliteit voldoet zoals wij het graag willen," zegt Marre Faber van de organisatie van het Friese Bevrijdingsfestival. "Toen kwamen we wel met een gat te zitten. Achter de schermen moesten we het oplossen. Gelukkig was Jonna Fraser ook een landelijke ambassadeur, dus het gat in het programma konden we nog opvullen."

Daar kwam nog eens bij dat de opnames van het liveoptreden na de tijd ook nog eens niet mochten worden uitgezonden van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei. Uitzending nadien zou tegen de afspraken zijn.

Jonna Fraser

Bij Bevrijdingsfestival Fryslân is besloten om in plaats van Martin de rapper Jonna Fraser uit te zenden. "Het is een grote taak voor een ambassadeur om een grote doelgroep te bereiken, en dat bereik je met muziek", verklaarde een woordvoerder tegen de NOS. "Heel erg zonde dat het niet is gelukt. Andere festivals die een gat in hun schema hebben mogen gebruikmaken van de Friese ambassadeur van de vrijheid, de band De Kast."