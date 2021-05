Pont pardoes uit de vaart gehaald tot juni: eetcafé Wyns staat voor een raadsel

Eigenaar Anne Hager staat voor een raadsel. "Wisten we het maar. We hebben geen idee wat er gaat gebeuren, we moeten maar van de borden aflezen dat het fietspad is afgesloten. We kwamen woensdagmorgen en toen zagen we de borden staan, plus een afzethek voor de pont zodat we niet op de pont kunnen. We tasten volledig in het duister."

Belangrijk voor De Winze

Een groot deel van zijn klanten maakt gebruik van de Wynser Oerset. "Leeuwarders die bijvoorbeeld een rondje om Wyns fietsen. Het is een toeristisch gebeuren voor mensen die de Elfstedentocht fietsen en via het pontje naar de Tegeltjesbrug willen. Ik denk dat 90 procent van de mensen die met de pont overvaren, even bij ons op het terras of in de speeltuin komt."