Napoleon 200 jaar overleden: deze erfenis liet hij na in het Friese landschap

Het is exact tweehonderd jaar geleden dat Napoleon Bonaparte overleed. In 1806 maakte hij een einde aan de republiek en in 1810 lijfde hij het Nederlandse gebied in bij zijn Franse Keizerrijk. Het tijdperk van zijn macht eindigde pas in 1813, toen Napoleon verslagen werd. Ook op Fryslân heeft hij veel invloed gehad, zoveel dat het zelfs zijn uitwerking had op het Friese landschap: drie oude buurtschappen verwijzen naar de Franse keizer.